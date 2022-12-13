Китайскую сумку с арсеналом боеприпасов нашли в лесополосе в Кунаеве

Изъятое оружие. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Стражи порядка Алматинской области обнаружили в лесополосе в Кунаеве схрон оружия. Об этом сообщает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что оружие было обнаружено во время оперативно-розыскных мероприятий полицейскими и сотрудниками Департамента КНБ по Алматинской области.

"Внутри китайской сумки находились 2 единицы винчестера калибра 12 мм, нарезной карабин калибра 223 Rem, двуствольное обрезанное охотничье ружье калибра 16 мм и одноствольное обрезанное ружье", - говорится в сообщении полиции.

Помимо этого, правоохранители нашли в схроне газовый пистолет, две боевые гранаты, железный ящик с сотнями разнокалиберных патронов, а также бронежилет и многое другое.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия". Назначены необходимые экспертные проверки, ведется следствие", - добавили в правоохранительных органах.

Напомним, несколько дней назад тайник с оружием был обнаружен близ Шамалгана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001427-kitayskuyu-sumku-s-arsenalom-boepripasov-nashli-v-lesopolose-v-kunaeve/