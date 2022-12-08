Шестерых алматинцев обманули, обещая помощь в получении водительских прав
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В Алматы стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, мужчина, представляясь сотрудником ЦОНа, предлагал свою помощь в получении водительских прав за вознаграждение, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В ведомстве сообщили, что стражами порядка был задержан 26-летний гражданин Ж. На данном этапе следствия мужчина подозревается в обмане как минимум шести алматинцев.
"Согласно показаниям потерпевших, фигурант представлялся сотрудником ЦОНа и предлагал помощь в получении водительских удостоверений. Свои услуги подозреваемый оценил в 150 тысяч тенге. Были проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.
Отмечается, что уголовное дело зарегистрировано по статье 190 УК РК (Мошенничество).
Полицейские не исключают, что потерпевших может быть больше.
Граждан, пострадавших от преступных действий подозреваемого, стражи порядка призывают позвонить по телефону: 8 (702) 160-06-34.
Ранее мы писали, что астанчанин хотел купить водительские права для себя и родных и лишился 600 тыс. тенге. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000778-shesteryh-almatintsev-obmanuli-obeschaya-pomosch-v-poluchenii-voditelskih-prav/