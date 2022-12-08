Шестерых алматинцев обманули, обещая помощь в получении водительских прав

Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Алматы стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, мужчина, представляясь сотрудником ЦОНа, предлагал свою помощь в получении водительских прав за вознаграждение, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что стражами порядка был задержан 26-летний гражданин Ж. На данном этапе следствия мужчина подозревается в обмане как минимум шести алматинцев.

"Согласно показаниям потерпевших, фигурант представлялся сотрудником ЦОНа и предлагал помощь в получении водительских удостоверений. Свои услуги подозреваемый оценил в 150 тысяч тенге. Были проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Отмечается, что уголовное дело зарегистрировано по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские не исключают, что потерпевших может быть больше.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Граждан, пострадавших от преступных действий подозреваемого, стражи порядка призывают позвонить по телефону: 8 (702) 160-06-34.

Ранее мы писали, что астанчанин хотел купить водительские права для себя и родных и лишился 600 тыс. тенге. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000778-shesteryh-almatintsev-obmanuli-obeschaya-pomosch-v-poluchenii-voditelskih-prav/