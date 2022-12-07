Несуществующий сахар на 4 млн тенге продали жителю Тараза

Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Тараза попался на уловку мошенника - злоумышленник продал мужчине несуществующий сахар на 4,2 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Рolisia.kz.

Потерпевший обратился в полицию. Он заявил, что некий незнакомец пообещал ему 20 тонн сахара по низкой цене прямо с завода.

Когда мужчина приехал за сахаром на грузовике, подозреваемый взял у него деньги, отправил к воротам завода, а сам в это время скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Сумма ущерба составила 4,2 млн тенге. В настоящее время полиция расследует дело по статье "Мошенничество" УК РК.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Алматы. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

Мужчина признал вину.

Напомним, несколько месяцев назад в Таразе произошла похожая история.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000487-nesuschestvuyuschiy-sahar-na-4-mln-tenge-prodali-zhitelyu-taraza/