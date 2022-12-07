Полицейские каких регионов Казахстана чаще всего попадаются на взятках

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП СКО

Сколько служащих органов внутренних дел и в каких регионах попалось на совершении коррупционных преступлений с января по октябрь 2022 года, выяснили аналитики портала Finprom.kz.

За первые 10 месяцев 2022 года к ответственности за коррупцию привлечены 123 работника ОВД. При этом за аналогичный период прошлого года за коррупционные правонарушения к ответственности привлекли 140 сотрудников органов внутренних дел, то есть на 12,1% больше, чем в этом году.

Инфографика: finprom.kz

Почти половина сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные преступления, попалась на получении взятки: 61 сотрудник - на 7% больше, чем годом ранее.

Еще 33,3% попалось на коррупционных мошенничествах - это 41 человек. Этот показатель за год вырос на 24,2%.

8 человек злоупотребили должностными полномочиями, 7 человек попались на даче взятки, по 2 человека - на превышении власти или должностных полномочий, на посредничестве во взяточничестве, а также на бездействии по службе.

Инфографика: finprom.kz

В региональном разрезе большинство коррупционеров - сотрудников органов внутренних дел находилось в Алматы (15 человек, как и годом ранее) и Туркестанской области (также 15 человек, против лишь 6 годом ранее).

В пятерку антилидеров также попали Северо-Казахстанская (14 человек), Актюбинская (11 человек) и Карагандинская (10 человек) области.

Инфографика: finprom.kz

Коррупционеры в органах внутренних дел попадались в 17 из 20 регионов страны, отметили аналитики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000470-politseyskie-kakih-regionov-kazahstana-chasche-vsego-popadayutsya-na-vzyatkah/