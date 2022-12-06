Мужчина спрятался от полицейских в мусорном баке в Атырау (видео)

Мужчина возле мусорного бака. Кадр из видео: polisia.kz

В Атырау мужчина спрятался от полицейских в мусорном баке, однако его все равно нашли и задержали. Подробности необычной истории озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данным стражей порядка, вечером 5 декабря в полицию обратилась 49-летняя женщина и сообщила, что пять минут назад угнали ее автомобиль Nissan Almera.

Правоохранители с помощью камер установили, что машина движется к одному из мостов в Атырау. После чего к месту были направлены сотрудники патрульной полиции.

На пересечении улиц Махамбета и Сатыбалдиева стражи порядка пытались остановить авто, но подозреваемый, не подчинившись требованиям, скрылся.

Кроме того, водитель выехал на встречную полосу и совершил ДТП, а потом бросил машину и спрятался в мусорном баке. Однако его все равно нашли.

"В ходе проверки установлено, что 34-летний мужчина состоит на учете как угонщик автомобилей и вор-карманник", - сообщили в полиции.

Автомобиль в итоге поместили на спецстоянку, а подозреваемого передали следственно-оперативной группе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000303-muzhchina-spryatalsya-ot-politseyskih-v-musornom-bake-v-atyrau-video/