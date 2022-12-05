Житель Шымкента заплатил крупную сумму, чтобы работать водителем в Швеции

Фура на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Шымкента отдал знакомому крупную сумму денег, надеясь на трудоустройство за рубежом. Однако остался без денег и без работы. Об этом сообщается на официальной странице городского ДП в Instagram.

В полицию обратился житель Шымкента. Он рассказал, что знакомый пообещал ему работу водителем грузового транспорта в Швеции и взял у него за "услуги" 1 842 500 тенге. Однако трудоустройства мужчина так и не дождался, деньги ему не вернули.

Факт был зарегистрирован по ч.1 ст.190 УК (Мошенничество).

В результате принятых мер стражи порядка задержали 43-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он и ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Правоохранители проводят досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000174-zhitel-shymkenta-zaplatil-krupnuyu-summu-chtoby-rabotat-voditelem-v-shvetsii/