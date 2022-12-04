Изъяты доллары, евро и марихуана: покерный клуб "накрыли" в Мангистау

Покерный клуб в Актау. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Мангистауской области ликвидировали незаконный покерный клуб, работавший в Актау. Задержаны три человека, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

При обыске в клубе были изъяты игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт, два самодельных аппарата для употребления марихуаны и сверток с марихуаной.

Кроме того, полицейские нашли и денежные средства - 374 тысячи тенге, 200 долларов и 50 евро.

Полиция уже задержала предполагаемого организатора клуба и двух мужчин, подозреваемых в продаже наркотиков.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". Ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Актобе полицейские задержали группу предполагаемых вымогателей. Их подозревают в том, что они завладели автомобилем горожанина, угрожая ему расправой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000075-izyaty-dollary-evro-i-marihuana-pokernyy-klub-nakryli-v-mangistau/