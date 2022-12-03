Группу предполагаемых вымогателей задержали в Актобе

Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Актобе полицейские задержали группу предполагаемых вымогателей, участники которой подозреваются в завладении автомобилем незаконным путем, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

Подозреваемых задержали сотрудники Управления по борьбе противодействию экстремизма ДП Актюбинской области и бойцы спецподразделения.

Задержанных подозревают в том, что они завладели автомобилем жителя Актобе, угрожая расправой.

"Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели автомашиной ВАЗ-21070 у жителя Актобе. Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений", — гласит сообщение.

Одного из задержанных водворили изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК - "Вымогательство".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000032-gruppu-predpolagaemyh-vymogateley-zaderzhali-v-aktobe/