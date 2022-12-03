Сотни рогов сайги обнаружили в доме у алматинца

Рога сайги. Фото: polisia.kz

В подсобном помещении в доме у жителя Алматы полицейские нашли и изъяли сотни рогов краснокнижного животного - сайги, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Данную спецоперацию провели в микрорайоне "Заря Востока", в Алатауском районе Алматы.

Сотрудники УБОП (Управления по борьбе с организованной преступностью) проверили информацию о том, что местный житель хранит и сбывает рога сайги.

В ходе обыска, проведенного в доме у подозреваемого, в подсобном помещении были найдены и изъяты 462 рога сайги и камни неизвестных пород.

Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

В полиции пообещали, что установят обстоятельства доставки рогов в Алматы, а также способ их реализации.

Ранее в Алматинской области задержали троих мужчин, у которых изъяли 100 килограммов сайгачьих рогов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000016-sotni-rogov-saygi-obnaruzhili-v-dome-u-almatintsa-video/