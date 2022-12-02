Алматинка отдала все свое золото незнакомке, предсказавшей болезнь ее отца

Подозреваемая и жертва в заведении. Кадр из видео: youtube.com/@AlmatyPolisiasy

Жительница Алматы рассказала, что отдала все свои золотые украшения незнакомой женщине, которая подошла к ней на улице и предсказала болезнь родного отца, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Потерпевшая молодая девушка рассказала полицейским, что на улице к ней подошла неизвестная женщина и убедила ее, что на ней очень сильная порча и ее отец заболеет. А чтобы этого не случилось, нужно совершить специальный ритуал.

Девушка поверила незнакомке и поехала домой, собрала все золотые украшения и отдала предполагаемой мошеннице.

Вскоре полиция задержала подозреваемую 1988 года рождения, которая уже была ранее судима за совершение аналогичных преступлений.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Золотые украшения, как вещественные доказательства, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Сумма ущерба составила около 250 тысяч тенге.

На данный момент следователи работают над доказательной базой и устанавливают причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям", – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999882-almatinka-otdala-vse-svoe-zoloto-neznakomke-predskazavshey-bolezn-ee-ottsa/