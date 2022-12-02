Хищения более чем на 1 млрд тенге выявила Генпрокуратура в структуре ЧСИ

Рабочий стол. Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

Органы прокуратуры при содействии Республиканской палаты ЧСИ проверили работу частных судебных исполнителей и выявили хищения на миллионы тенге, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

В Алматы, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях, а также в ЗКО и СКО надзорные органы выявили 660 фактов хищения частными судебными исполнителями денег в размере 1,1 млрд тенге. Эти средства, по данным прокуратуры, должны были перечислить на счета взыскателей.

"Столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда.

Эти средства он перечислил экс-начальнику Департамента по исполнению судебных актов Астаны. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В Алматы, как установила проверка, ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге. Еще один частный судебный исполнитель таким же образом заработал 5 млн тенге.

7 карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге, рассказали в прокуратуре.

В другом случае ЧСИ из Алматы использовал в личных целях 400 тыс. тенге, предназначенные для несовершеннолетней воспитанницы детского дома "Жанұя".

"В Павлодаре ЧСИ 3 года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тыс. тенге. Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей.

В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его заместителю. Другие их коллеги направили своим женам и родственникам 4,7 млн тенге", — говорится в сообщении.

По выявленным фактам хищений и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований.

По акту надзора прекращены лицензии 7 частных судебных исполнителей, 2 лицензии приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.

Ранее в Министерстве юстиции РК заявляли, что в стране растет количество жалоб на действия судоисполнителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999855-hischeniya-bolee-chem-na-1-mlrd-tenge-vyyavila-genprokuratura-v-strukture-chsi/