20 тысяч долларов отдала знакомой жительница Шымкента и осталась ни с чем

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Шымкента отдала знакомой 20 тысяч долларов за помощь в развитии бизнеса, но обещание не было выполнено и деньги женщине не вернули. Об этом сообщает городской департамент полиции на своей официальной странице в Instagram.

В УП Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что знакомая обещала ей оказать помощь в развитии бизнеса. Говорила, что ее доход будет составлять 20 тыс. долларов каждые 20 дней. За свою "услугу" она взяла 20 тыс. долларов (более 9 млн тенге).

Однако прошло время, но женщина обещание не выполнила и деньги не вернула.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ст.190 УК РК "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 39-летняя подозреваемая. В настоящее время проводится досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999250-20-tysyach-dollarov-otdala-znakomoy-zhitelnitsa-shymkenta-i-ostalas-ni-s-chem/