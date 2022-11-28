Руководителей двух медцентров задержали в Астане (видео)

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Столичные полицейские задержали руководителей двух медицинских центров - их подозревают в продаже фиктивных справок, сообщается на информационном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, в медцентрах астанчане могли заказать фальшивые медсправки для получения водительских прав.

"В ходе проведенного комплекса мероприятий задержаны два руководителя ТОО, которые по предварительному сговору организовали канал сбыта фиктивных медицинских справок.

За денежные средства они изготавливали листы временной нетрудоспоспособности, паспорта здоровья, санитарные книжки, справки формы №086, 075 и иные медицинские документы без фактического посещения медицинской организации", - говорится в сообщении полиции.

Первого подозреваемого - 33-летнего мужчину - задержали в медицинском центре, расположенном по проспекту Тауелсиздик. При обыске у него нашли деньги, гербовые печати, медицинские штампы, связки отрывных корешков от медицинских справок, журналы регистрации, медицинские книжки, заполненные больничные листы с печатями.

Руководители второго ТОО, 33-летнего астанчанина, задержали в медцентре, расположенном по улице Ауэзова. У него также изъяли медицинские книжки, больничные листы, печати.

"Установлено, что клиенты заказывали медицинские справки для трудоустройства, получения водительских прав для управления транспортных средств", - добавили в полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999210-rukovoditeley-dvuh-medtsentrov-zaderzhali-v-astane-video/