Обманул на 10 млн тенге: владельца мебельного цеха в Костанае подозревают в мошенничестве
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Владельца мебельного цеха задержали полицейские Костаная по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что он обманул клиентов на 10 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Сразу несколько заявлений поступило от горожан в управление полиции Костаная. Они сообщали о том, что стали жертвами мошенничества.
Сообщается, что горожане заказали мебель в местной фирме. При оформлении заказа мебельщики брали с них предоплату – половину суммы заказа, однако свои обязательства фирма так и не выполнила.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".
Сотрудниками полиции был задержан 50-летний владелец мебельного цеха.
Деньги, взятые в качестве предоплаты, он присвоил себе, после отключал телефон и не выходил на связь, а в других случаях он обещал выполнить заказ, но сроки затягивал, считают стражи порядка.
По информации полиции, от его действий пострадали 25 костанайцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998937-obmanul-na-10-mln-tenge-vladeltsa-mebelnogo-tseha-v-kostanae-podozrevayut-v-moshennichestve/