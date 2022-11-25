Обманул на 10 млн тенге: владельца мебельного цеха в Костанае подозревают в мошенничестве

Мебельщик. Иллюстративное фото: Nicola Tree/Getty Images

Владельца мебельного цеха задержали полицейские Костаная по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что он обманул клиентов на 10 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сразу несколько заявлений поступило от горожан в управление полиции Костаная. Они сообщали о том, что стали жертвами мошенничества.

Сообщается, что горожане заказали мебель в местной фирме. При оформлении заказа мебельщики брали с них предоплату – половину суммы заказа, однако свои обязательства фирма так и не выполнила.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Сотрудниками полиции был задержан 50-летний владелец мебельного цеха.

Деньги, взятые в качестве предоплаты, он присвоил себе, после отключал телефон и не выходил на связь, а в других случаях он обещал выполнить заказ, но сроки затягивал, считают стражи порядка.

По информации полиции, от его действий пострадали 25 костанайцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998937-obmanul-na-10-mln-tenge-vladeltsa-mebelnogo-tseha-v-kostanae-podozrevayut-v-moshennichestve/