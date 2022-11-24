Казахстанец купил форму полицейского, чтобы впечатлить девушку, и был наказан

Задержанный петропавловец в полицейской форме. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Петропавловске задержали молодого человека, который разгуливал по городу в форме сержанта полиции. Форму он приобрел в интернете, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

"В ходе патрулирования улицы Конституции Казахстана внимание участкового инспектора привлек молодой человек в форме сержанта полиции. В глазах обычных людей молодой человек выглядел похожим на настоящего полицейского. Но при проверке документов выяснилось, что у него отсутствует служебное удостоверение установленного образца", — говорится в сообщении.

23-летнего молодого человека доставили в отделение полиции Петропавловска.

"Документ" лжеполицейского. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Выяснилось, что к службе в органах внутренних дел задержанный не имеет отношения.

Сам петропавловец рассказал, что работает грузчиком, а форму сержанта приобретал частями на сайте объявлений. По его словам, он прогуливался в полицейской форме по улице, так как в этот день якобы шел на свидание с девушкой.

По данному факту собран материал по статье 675 КРКоАП "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования".

Решением Специализированного административного суда горожанин подвергнут административному штрафу в размере 5 МРП (более 15 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998717-kazahstanets-kupil-formu-politseyskogo-chtoby-vpechatlit-devushku-i-byl-nakazan/