Пассажирка сняла задержание предполагаемого угонщика на видео в Алматы
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Предполагаемого угонщика задержали стражи порядка южной столицы. Момент задержания на видео сняла пассажирка угнанного авто. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.
В Instagram-паблике Krispi_almaty был опубликован ролик, на кадрах которого полицейские проводят задержание водителя автомобиля Toyota. Автор ролика заявила, что она была пассажиркой этого угнанного авто.
По ее словам, водитель бросил авто и сбежал, однако его догнали полицейские.
В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что патрульные полицейские блокировали данный автомобиль в микрорайоне "Айгерим" в Алатауском районе южной столицы.
За рулем находился мужчина, который утверждает, что, увидев ключи в замке зажигания, решил воспользоваться моментом и угнать чужую автомашину.
Факт был зарегистрирован в ЕРДР.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998690-passazhirka-snyala-zaderzhanie-predpolagaemogo-ugonschika-na-video-v-almaty/