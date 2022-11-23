Пассажирка сняла задержание предполагаемого угонщика на видео в Алматы

Задержание. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty

Предполагаемого угонщика задержали стражи порядка южной столицы. Момент задержания на видео сняла пассажирка угнанного авто. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

В Instagram-паблике Krispi_almaty был опубликован ролик, на кадрах которого полицейские проводят задержание водителя автомобиля Toyota. Автор ролика заявила, что она была пассажиркой этого угнанного авто.

По ее словам, водитель бросил авто и сбежал, однако его догнали полицейские.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что патрульные полицейские блокировали данный автомобиль в микрорайоне "Айгерим" в Алатауском районе южной столицы.

За рулем находился мужчина, который утверждает, что, увидев ключи в замке зажигания, решил воспользоваться моментом и угнать чужую автомашину.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998690-passazhirka-snyala-zaderzhanie-predpolagaemogo-ugonschika-na-video-v-almaty/