Лжеинтерполовец склонял казахстанцев к даче взятки

Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Антикор задержал двух мужчин, которые, по версии следствия, выдавали себя за доверенных лиц руководителей госорганов и обманным путем похищали деньги граждан, передает новостной Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

"Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые, представляясь доверенными лицами руководителей государственных органов, вводили в заблуждение граждан, похищали их денежные средства путем подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов", — говорится в сообщении.

Одного из участников группы с санкции суда заключили под стражу. У другого изъяли удостоверение генерал-майора "Центра международной полиции" (Interpol Center UN).

Задержанные Антикоррупционной службой подозреваемые. Фото: t.me/antikornews

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

"Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, прикрываясь мнимыми связями в государственных органах, совершают уголовно-наказуемые деяния", — гласит сообщение службы.

Граждан попросили сообщать обо всех подобных фактах в Антикоррупционную службу по номеру 1424.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998608-lzheinterpolovets-sklonyal-kazahstantsev-k-dache-vzyatki/