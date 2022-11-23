Съемную квартиру за один день дважды пересдали в Астане

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Столичные полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он снял квартиру на несколько дней, а затем сам же пересдал ее дважды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

"33-летний подозреваемый за один день два раза сдал съемную квартиру. Взяв в аренду квартиру на несколько дней, мошенник пересдал жилье потерпевшим на длительное время", – сообщили в ведомстве.

По данным полиции, потерпевшие заплатили за аренду квартиры по 300 тыс. тенге.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Мужчину арестовали, проводится расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Следствие устанавливает остальных потерпевших.

Ранее мы писали, что пожилая алматинка, поверив телефонным мошенникам, продала машину, четырехкомнатную квартиру, оформила на себя крупный кредит и отдала все деньги аферистам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998587-semnuyu-kvartiru-za-odin-den-dvazhdy-peresdali-v-astane/