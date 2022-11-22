Пропавшего несколько месяцев назад казахстанского чиновника заметили на видео из СИЗО

Человек, похожий на Бахыта Ильясова. Кадр из видео: с сайта pkzsk.info

На избирательном участке в СИЗО Петропавловска телеканал снимал сюжет во время выборов президента. В одном из проголосовавших люди узнали пропавшего еще несколько месяцев назад чиновника Бахыта Ильясова. Ситуацию прокомментировали в Антикоррупционной службе по СКО.

На человека, похожего на руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Бахыта Ильясова, обратили внимание журналисты Петропавловск.news. Отмечается, что о нем ничего не было слышно с августа этого года. Однако на видео, которое было снято во время выборов в СИЗО Петропавловска, мог быть именно он.

Издание уточняет, что комментариев по поводу его задержания не давало ни одно ведомство. Бахыт Ильясов, судя по данным официального сайта, до сих пор возглавляет управление энергетики и ЖКХ.

Скриншот: gov.kz

22 ноября на сайте департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО появилась информация по этому поводу.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело по фактам хищения, дачи и получения взяток в отношении руководителей управления энергетики и ЖКХ акимата СКО, ГКП "Коммунхоз" и дорожно-строительной компании.

"Они подозреваются в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог Петропавловска, в даче и получении взяток, связанных с выполнением этих работ", - отметили в Антикоррупционной службе.

Здесь добавили, что с санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998384-propavshego-neskolko-mesyatsev-nazad-kazahstanskogo-chinovnika-zametili-na-video-iz-sizo/