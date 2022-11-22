Исследование: преступлений с отмыванием денег стало в 1,5 раза больше в Казахстане

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Почти 50 уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег, зарегистрировали в этом году в Казахстане. Это на 155,6% больше, чем в прошлом году, сообщает портал Ranking.kz.

За январь-октябрь 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 42 уголовных правонарушения по легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем – сразу на 155,6% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что за тот же период прошлого года в стране зафиксировали 27 уголовных правонарушений в секторе – минус 25% к предыдущему году.

В региональном разрезе почти треть подобных уголовных правонарушений была выявлена в Алматы – 13 случаев (сразу в 2,6 раза больше, чем годом ранее).

Также в тройке антилидеров оказались Алматинская область (7 случаев) и Астана (6 случаев).

Число правонарушений по отмыванию денег. Инфографика: ranking.kz

Правонарушения, связанные с отмыванием денег, были зафиксированы в 15 из 20 регионов РК. Не было зарегистрировано подобных правонарушений в новообразованных Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, а также в Карагандинской и Жамбылской областях.

Установленная сумма причиненного этими правонарушениями ущерба по итогам января-октября текущего года составила 3 млрд тенге – вдвое больше, чем годом ранее.

Отметим, что в Уголовном кодексе РК наказание за отмывание денег установлено статьей 218 – "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем".

Так, вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (15,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом, если такое преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору, неоднократно или лицом с использованием своего служебного положения, то оно будет наказываться штрафом в размере от 3 до 7 тыс. МРП (от 9,2 до 21,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.

Согласно же третьей части статьи 218 УК РК, те же деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, если они были совершены:

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; преступной группой; в крупных размерах.

Также отмечается, что лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй или третьей настоящей статьи, или иного преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998373-issledovanie-prestupleniy-s-otmyvaniem-deneg-stalo-v-15-raza-bolshe-v-kazahstane/