Казахстанка 8 лет находилась в международном розыске. Ее задержали в России

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские задержали на территории России 71-летнюю гражданку Казахстана, которая восемь лет находилась в международном розыске. Ее подозревают в мошенничестве, сумма ущерба составила более 50 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, женщина находилась в розыске по подозрению в совершении мошенничества.

По версии следствия, в апреле 2010 года подозреваемая, предположительно, по подложным документам продала потерпевшей земельный участок за 1,5 млн тенге, который находился в залоге в банке. В июне того же года той же потерпевшей задержанная, по данным полиции, продала земельный участок с подложными документами за 4,5 млн тенге.

"В общей сложности от мошеннических действий подозреваемой пострадало 74 потерпевших, материальный ущерб составил более 50 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

Гражданку Казахстана поместили в изолятор временного содержания Новосильского отделения УМВД России. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее мы писали, что в Павлодарской области задержали гражданина России, которого более 17 лет искали по подозрению в совершении изнасилования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997834-kazahstanka-8-let-nahodilas-v-mezhdunarodnom-rozyske-ee-zaderzhali-v-rossii/