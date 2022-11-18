Кредит оформили на доверчивого пенсионера из Караганды, искавшего подработку

Удостоверение личности. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

67-летний пенсионер из Караганды обратился за помощью к полицейским. Он сообщил, что неизвестные оформили на него кредит в размере 500 тысяч тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказал мужчина, он искал подработку для дополнительного дохода. На улице он встретил незнакомца 25-30 лет. Незнакомец пообещал помочь с поиском работы, но для оперативности попросил у 67-летнего мужчины фото удостоверения личности.

Пенсионер дал согласие на то, чтобы незнакомец сделал снимок его документа. А через несколько дней после этого пожилому гражданину пришло сообщение из банка о ежемесячном платеже. Выяснилось, что кто-то на его имя оформил кредит в полмиллиона тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний горожанин, который уже дал признательные показания.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Установлена причастность задержанного еще к двум аналогичным преступлениям.

Напомним, в Астане у 61-летней женщины украли более 40 млн тенге и ювелирные изделия с бриллиантами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997809-kredit-oformili-na-doverchivogo-pensionera-iz-karagandy-iskavshego-podrabotku/