Свыше 40 млн тенге и бриллианты украли у пожилой астанчанки

Ювелирные изделия. Иллюстративное фото: pexels.com

61-летняя жительница Астаны обратилась в полицию и сообщила, что из ее квартиры было похищено 45 миллионов тенге, девять тысяч долларов (4,1 млн тенге по текущему курсу) и ювелирные изделия с бриллиантами, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлением о пропаже женщина обратилась в столичное управление полиции района Алматы. Полицейские выяснили, что деньги и ценные вещи были украдены, предположительно, 61-летним близким знакомым потерпевшей, который ее периодически навещал. К слову, астанчанка познакомилась с ним в апреле этого года.

Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в Павлодарской области. Он дал признательные показания. По его словам, бриллиантовый комплект и кольцо с драгоценным камнем он сдал в ломбард, а деньги проиграл в игровых автоматах.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК "Кража". В настоящее время он водворен в ИВС.

Вдобавок полицейские установили, что задержанный в 2013 году был осужден за совершение аналогичного преступления.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы задержали предполагаемых домушников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997589-svyshe-40-mln-tenge-i-brillianty-ukrali-u-pozhiloy-astanchanki/