Около 5 кг мефедрона нашли у водителя Lexus в Алматы (видео)

Наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Крупная партия синтетических наркотиков была изъята из незаконного оборота полицией Алматы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, около 5 кг синтетических наркотиков обнаружили у 35-летнего водителя Lexus.

Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев сообщил, что при проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали автомашину Lexus, под управлением гражданина Л., 1987 года рождения.

Был проведен осмотр - в багажнике обнаружены 20 расфасованных свертков с порошкообразным веществом и два полиэтиленовых пакета аналогичного содержания.

"Согласно проведенной экспертизе, общий вес изъятого зелья составляет 4,7 кг мефедрона. На данный момент мы устанавливаем канал поставки наркотиков в наш город и пути его реализации. По данному факту начато досудебное расследование", - пояснил Байгараев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997705-okolo-5-kg-mefedrona-nashli-u-voditelya-lexus-v-almaty-video/