Коня за 20 млн тенге похитили в Туркестанской области

Конь. Фото: polisia.kz

В Туркестанской области похитили скакуна стоимостью 20 млн тенге. С заявлением в полицию обратился житель Сайрамского района, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Мужчина рассказал, что с подворья возле села Акбастау у него похитили лошадь для кокпара. Кроме того, пропал и пастух, которому он доверил свой скот. Сельчанин добавил, что конь стоит 20 млн тенге.

Стражи порядка приступили к поиску животного. Были опрошены очевидцы, осмотрены близлежащие территории, горная местность и пастбища, проверены скотные рынки и автотранспорт.

В итоге скакуна обнаружили на скотном рынке в Тюлькубасском районе. Полицейские выяснили, что пастух - молодой житель Шымкента, решил продать коня, а деньги потратить на собственные нужды.

Животное вернули законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.188-1 УК РК (Скотокрадство). Все обстоятельства выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997616-konya-za-20-mln-tenge-pohitili-v-turkestanskoy-oblasti/