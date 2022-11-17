Мужчина бросил BMW и побежал от полицейских в Карагандинской области

Авто в кювете. Фото: ДП Акмолинской области

Стражи порядка в Карагандинской области задержали акмолинца, который на BMW 325 съехал в кювет, а потом попытался сбежать. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 12 ноября в полицию обратился 22-летний житель села Егиндыколь. Он сообщил, что ночью со двора дома угнали его автомобиль BMW 325. Сумму ущерба молодой человек оценил в 1,5 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 ноября на территории Карагандинской области задержан подозреваемый, ранее судимый 21-летний житель села Егиндыколь, состоящий на учете в службе пробации.

"Пытаясь уйти от погони, парень съехал на чужом авто в кювет. А затем, оставив машину, пытался сбежать. Но попытка оказалась тщетной. Благодаря слаженной работе оперативных сотрудников злоумышленник был задержан", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По словам подозреваемого, 12 ноября около 04.00 часов он пришел к своему знакомому, но дома его не застал. Тогда решил воспользоваться автомобилем, стоявшим во дворе. Он не был заперт, ключи находились в замке зажигания.

На чужой машине молодой человек отправился в Карагандинскую область, где жил раньше.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ст.200 ч.1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем). Машина изъята.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997551-muzhchina-brosil-bmw-i-pobezhal-ot-politseyskih-v-karagandinskoy-oblasti/