Два тайника с оружием нашли в Восточном Казахстане

Два схрона с оружием нашли в ВКО. Фото: polisia.kz

Сотрудники колонии и полицейские Восточно-Казахстанской области нашли сразу два схрона с оружием и боеприпасами в регионе. Предположительно, тайники были обустроены около двух лет назад, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщают полицейские, один из тайников с оружием был обнаружен при реализации оперативной информации. Так, сотрудники учреждения №17 Департамента УИС совместно с полицейскими нашли схрон с оружием в одном из микрорайонов Алтай в ВКО.

Отмечается, что из тайника был изъят предмет похожий на обрез гладкоствольного оружья.

"Еще один схрон нашли оперативные сотрудники учреждения №18 ДУИС по ВКО в поселке Красина, близ производственных складов возле деревьев. На месте был обнаружен обрез гладкоствольного ружья", – добавил начальник учреждения № 18 ДУИС по ВКО Куанышбек Агиспаев.

Правоохранители подчеркнули, что каждому из фактов было начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

"Происхождение и принадлежность оружия будет установлено в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий. Предположительно схроны пролежали около двух лет", – добавили представители МВД.

Добавим, что согласно третьей части статьи 287 Уголовного кодекса РК, о которой идет речь в данном случае, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (15,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997495-dva-taynika-s-oruzhiem-nashli-v-vostochnom-kazahstane/