Спецоперация в Караганде: задержаны владелец дома с высоким забором и его родные

Задержание. Фото: polisia.kz

В Караганде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной реализации дизельного топлива. Подробности специальной операции сообщаются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В УБОП поступила информация, что на окраине Караганды мужчина оптом реализует дизельное топливо.

3 ноября под предлогом покупки нефтепродуктов полицейские вышли на местного жителя. Он не скрывал, что реализует топливо от 400 литров по доступной цене в 220 тенге за литр.

Стражи порядка осуществили первый закуп минимальной партии товара. Торговля шла во дворе дома за высоким железным забором.

15 ноября при совершении повторного контрольного закупа 600 литров горючего был задержан 50-летний владелец дома и два его помощника: сын и племянник.

Вещдоки. Фото: polisia.kz

Со двора изъяли еще около 3 тонн дизельного топлива, насос для выкачивания жидкости, пистолет для заправки и денежные средства в сумме 23 млн тенге в разной валюте, а также газотравматический пистолет ПМ и два патрона к нему.

На топливо у продавца не оказалось документов, подтверждающих законность его происхождения.

Вещдоки. Фото: polisia.kz

Полицейские отмечают, что "предприниматель" оказался очень аккуратным и вел учет всей своей деятельности.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст.197 ч.2 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, повторно).

Следствию предстоит установить происхождение нефтепродуктов, а по изъятому оружию назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997413-spetsoperatsiya-v-karagande-zaderzhany-vladelets-doma-s-vysokim-zaborom-i-ego-rodnye/