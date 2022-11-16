Сотрудницу спецЦОНа задержали в Жамбылской области (видео)

Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В Жамбылской области задержали сотрудницу спецЦОНа по подозрению в подделке документов. Подробности оперативно-розыскных мероприятий озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий за изготовление поддельных свидетельств о регистрации транспортного средства (технических паспортов) задержаны сотрудница специализированного ЦОНа Шуского района и бывший работник данного учреждения.

Стражи порядка предполагают, что женщина выступала в роли посредника.

"Вместе с соучастником за незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тысяч тенге они путем фальсификации документов занимались изготовлением и сбытом поддельных техпаспортов", - заявили в МВД.

В ходе обыска изъяты 8 пластиковых карт на имя подозреваемой, 41 поддельный технический паспорт, техника и 500 штук заготовленных пластиковых карт для изготовления поддельных документов.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.385 ч.2 УК РК. Назначен ряд экспертиз. Другие обстоятельства дела выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997407-sotrudnitsu-spetstsona-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti-video/