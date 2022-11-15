Павлодарец во время задержания первым делом позвонил маме (видео)

Задержание. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Житель Павлодара перед тем, как его забрали в отделение полиции, позвонил маме и сообщил, что с ним все в порядке. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Его прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На видео, размещенном в Instagram, видно, как мужчину пытаются усадить в патрульную машину. Действия происходят во дворе дома по улице Нурмагамбетова.

При этом в описании указывают, что задержанный пытался воспользоваться помощью друга.

"Задержание засняли в одном из дворов по Нурмагамбетова. Мужчина настойчиво передавал патрульным трубку, но те непреклонно усаживали "пассажира" в бобик", - говорится в подписи к видео.

Ситуацию прокомментировали в ДП Павлодарской области. Здесь сообщили, что задержание проводили 9 ноября.

"В полицию поступил вызов, что во дворе дома по улице Нурмагамбетова распивают спиртные напитки. По приезде на место установлено, что мужчина пил пиво.

Его доставили в отдел полиции и составили административный протокол по ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в ДП добавили, что мужчина действительно звонил, но не другу, а маме. Он предупредил ее, что с ним все нормально и скоро он вернется домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997269-pavlodarets-vo-vremya-zaderzhaniya-pervym-delom-pozvonil-mame-video/