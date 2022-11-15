Подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области

Подпольный цех. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Мойынкумском районе Жамбылской области выявили подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, в Мойынкумском районе пресечена деятельность подпольного цеха, занимающегося незаконной обработкой сырья и камней, содержащих драгоценные металлы.

При проверке в хозпостройке частного дома обнаружены электрическая дробильная мельница, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, 2 больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды.

Здесь же находились двое рабочих 30 и 58 лет. По словам задержанных, их наняли за определенную плату. Правоохранители установили и 37-летнего хозяина цеха.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.295-1 ч.1 УК РК (Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы).

Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997260-podpolnyy-tseh-s-tonnami-zolotosoderzhaschey-rudy-vyyavili-v-zhambylskoy-oblasti/