Какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане, рассказали в Нацбанке

Банкноты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального Банка Казахстана Аскат Мукамадиев заявил, что с начала года было выявлено 250 поддельных денежных знаков на сумму более 700 тыс. тенге, передает официальный сайт регулятора.

"За 10 месяцев 2022 года Национальным банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 250 поддельных денежных знаков (247 банкнот и 3 монеты) на сумму 739 650 тенге.

Это на 55% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (457 фальшивых денежных знаков)", – говорится в его сообщении.

По его словам, чаще подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге – 161 штука, что составило 64% от общего количества. Затем идут подделки номиналом 10 000 тенге – 27 штук (11%), 5 000 тенге – 24 штуки (9%), остальные 16% приходятся на другие номиналы банкнот.

Мукамадиев отметил, что наибольшее количество подделок – 126 штук (50%) – было выявлено в Алматы, за ним следуют Восточно-Казахстанская область (59 штук) и Астана (22 штуки).

Он добавил, что поддельные банкноты в Казахстане в основном изготавливаются на обычной офсетной бумаге при помощи компьютера и цветного принтера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997140-kakie-kupyury-chasche-vsego-poddelyvayut-v-kazahstane-rasskazali-v-natsbanke/