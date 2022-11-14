Жители Костанайской области доверились "иностранцу" и были обмануты на 10 млн тенге

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителя Костаная подозревают в совершении мошеннических действий. По версии следствия, он обманным путем оформлял на своих жертв онлайн-кредиты, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации полиции, 29-летний подозреваемый мог нанести ущерб в размере примерно 10 млн тенге, а потерпевшими числятся 15 человек.

"Мужчина входил в доверие к незнакомым людям и представлялся иностранным жителем. Он рассказывал, что находится в затруднительном положении и остался без денег. Злоумышленник просил у них реквизиты банковских счетов якобы для того, чтобы его родственники перечислили ему деньги", – рассказал оперуполномоченный УП Костаная Саят Асанов.

Подозреваемый, по версии следствия, оформлял через телефоны доверчивых жертв денежные онлайн-кредиты и кредиты на покупку различных товаров. По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее в Талдыкоргане задержали гражданина, которого подозревают в обмане более 60 человек. Ущерб, нанесенный потерпевшим гражданам, составил свыше 20 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997127-zhiteli-kostanayskoy-oblasti-doverilis-inostrantsu-i-byli-obmanuty-na-10-mln-tenge/