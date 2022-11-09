Более 60 потерпевших и ущерб на миллионы тенге: талдыкорганца подозревают в мошенничестве

Телефон с WhatsApp. Иллюстративное фото: pexels.com

8 ноября в Талдыкоргане задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, деятельность была построена по принципу финансовой пирамиды. Подозреваемый создал чат в WhatsApp, участникам которого обещал приумножить вложенные денежные средства.

"Установлены уже более 60 потерпевших из разных регионов страны. Подозреваемый сейчас помещен под стражу. По выявленным фактам проводится расследование, предусмотренное статьей 190 УК РК (Мошенничество)", - сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Ельдар Абдикенов.

По предварительным данным, причиненный потерпевшим ущерб составляет более 20 млн тенге. В рамках расследования задержанный будет проверен стражами порядка на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996452-bolee-60-poterpevshih-i-uscherb-na-milliony-tenge-taldykorgantsa-podozrevayut-v-moshennichestve/