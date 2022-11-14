Директору "АНК-Энерго" вынесли приговор

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Жамбылской области вынесен приговор директору ТОО "АНК-Энерго" Бахтияру Тулькибаеву. Его подозревали в неуплате налогов на сумму более 600 млн тенге, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что проводилось досудебное расследование в отношении директора ТОО "АНК-Энерго" Бахтияра Тулькибаева по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет в сумме 601,5 млн тенге.

Руководитель предприятия предстал перед судом и был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В АФМ РК добавили, что еще в ходе досудебного расследования было арестовано имущество компании на сумму 285,8 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что директора ТОО "Жайық Жарығы" осудили в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997119-direktoru-ank-energo-vynesli-prigovor/