Директора ТОО "Жайық Жарығы" осудили в Атырау

Кадр из видео: АФМ РК

В Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО "Жайық Жарығы". Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в 2019 году руководитель предприятия победил в тендере по госзакупу для проведения освещения в городе Кульсары на сумму более 150 млн тенге.

"Однако он, нарушив требования законодательства, установил несоответствующий по типу и по качеству товар и присвоил вверенное ему имущество в крупном размере. Своими действиями причинил ущерб государству в сумме более 4 млн тенге", - пояснили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

В итоге директор товарищества предстал перед судом и был признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

"В соответствии с требованиями статьи 63 УК РК приговор считается условным", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975977-direktora-too-zhayyq-zharygy-osudili-v-atyrau/