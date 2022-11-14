МВД: 13 "черных" старателей задержаны в Абайской области

Изъятый прицеп. Фото: polisia.kz

В Абайской области пресекли незаконную добычу золотосодержащей руды. Подозреваемых задержали, среди них есть иностранцы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что на участке "Едилбай" в Жарминском районе Абайской области задержаны подозреваемые в незаконной добыче, переработке золотосодержащего материала, самовольном пользовании недрами и организации незаконной миграции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

"В ходе проведенных мероприятий в 30 км от поселка Жангизтобе ликвидировано 2 незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Задержаны 13 "черных" старателей, в числе которых – 7 иностранцев", – сообщили в МВД.

Незаконная добыча золотой руды. Фото: polisia.kz

Во время обыска было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, более двух килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, а также оборудование, которое необходимо для добычи.

"Установлен местный житель, организатор преступной группы, являющийся хозяином незаконных цехов, собравший бригаду старателей по добыче и переработке золотосодержащего материала", – добавили в ведомстве.

Незаконная добыча золотой руды. Фото: polisia.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996993-mvd-13-chernyh-starateley-zaderzhany-v-abayskoy-oblasti/