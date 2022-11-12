Иностранцы. Иллюстративное фото: polisia.kz

Четверых граждан Шри-Ланки выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства, которое было выявлено транспортными полицейскими, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Во время ОПМ "Правопорядок" сотрудниками транспортной полиции на станции Уральск были выявлены нарушения, совершенные гражданами Шри-Ланки.

Как пояснили правоохранители, иностранцы уклонились от выезда из Казахстана в сроки, указанные в визе. Им 21, 25 и 26 лет.

"В отношении правонарушителей составлены административные материалы по ст.517 ч.4 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения)", - отметил первый заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Уральска молодые люди привлечены к ответственности в виде выдворения из Казахстана с установлением запрета на въезд на территорию нашей страны в течение 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996889-chetveryh-grazhdan-shri-lanki-vydvorili-iz-kazahstana/