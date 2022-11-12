"Батя, понятия оставьте": видео с полицейским из Талдыкоргана обсуждают в Сети

Полицейский. Кадр из видео: instagram.com/newscorr

Видео с полицейским из Талдыкоргана вызвало серьезный резонанс в социальных сетях. В ДП Жетысуской области высказались о поведении своего сотрудника, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места событий появилось в соцсетях. На кадрах полицейский разговаривает, предположительно, с пожилым мужчиной.

"Батя, ваши эти СССРовские понятия оставьте, пожалуйста, мы сейчас в Новом Казахстане живем", - говорит страж порядка.

Казахстанцы разделились во мнениях, обсуждая поведение патрульного.

"Позор. Руки в карманах, весь на манере, как гопник", "Красиво сказал, конечно, сотрудник, но с излишним пафосом", "Правильно сказал! СССР давно не существует! Пора это всем понять!", "Раскидал по понятиям", - пишут комментаторы.

В ДП Жетысуской области отреагировали на видео. Выяснилось, что инцидент произошел 11 ноября в Талдыкоргане. Мужчина выражал недовольство при оформлении административного протокола за нарушение правил парковки. С правоохранителем провели беседу.

"Поведение патрульного послужило поводом к серьезному разбирательству со всем личным составом наружных служб городской полиции. Личному составу дополнительно разъяснены требования Этического кодекса, нормам которого обязан соответствовать каждый сотрудник", - отметили в пресс-службе ведомства.

В ДП региона поблагодарили горожан за активную гражданскую позицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996869-batya-ponyatiya-ostavte-video-s-politseyskim-iz-taldykorgana-obsuzhdayut-v-seti/