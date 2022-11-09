Карагандинец потерял подаренные родственниками дорогие часы и решил соврать

Часы на руке. Иллюстративное фото: pexels.com

19-летний карагандинец хотел скрыть потерю дорогих часов, подаренных родственниками, и рассказал полицейским целую историю о преступлении. Однако правда все равно вскрылась, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

19-летний житель Караганды обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой грабежа. По словам заявителя, поздно ночью, когда он возвращался домой, на него внезапно напал неизвестный.

Угрожая ножом, злоумышленник якобы забрал наручные часы стоимостью 200 тысяч тенге и скрылся.

"Потерпевший" даже описал внешние приметы грабителя, которому на вид было 18-20 лет. При этом уверял, что сможет его опознать.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Однако выяснилось, что молодой человек дал ложные показания.

Оказалось, что парень потерял дорогие часы, которые ему подарили родственники. Чтобы это скрыть, он решил заявить о якобы совершенном преступлении.

В итоге дело было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996433-karagandinets-poteryal-podarennye-rodstvennikami-dorogie-chasy-i-reshil-sovrat/