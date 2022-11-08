Полиция Алматы задержала лихачей с видео известного блогера

Один из лихачей на дороге в Алматы. Кадр из видео: YouTube/Majorka

Известный блогер опубликовал видеоролик с водителями нескольких автомобилей, разъезжавших по Алматы в темное время суток и создававших при этом аварийные ситуации. В Департаменте полиции города прокомментировали инцидент.

Видеоролик с "алматинскими лихачами" опубликовал блогер Majorka 2 ноября на YouTube. Название ролика - "ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ КАЗАХСТАНА БЕСПРЕДЕЛ В ГОРОДЕ!" (пунктуация автора сохранена - прим. ред.).

"Давно вы меня просили влог из Казахстана с местными гонщиками!" - пишет в описании Majorka.

Число подписчиков на канале блогера составляет 522 тыс. человек.

На кадрах водители нескольких автомобилей в темное время суток ездят по алматинским дорогам, создавая аварийные ситуации. Ролик собрал свыше полумиллиона просмотров.

Вскоре кадры видеоролика разлетелись по казахстанским пабликам. Возмущенные горожане призвали наказать лихачей.

Случай прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

"Отделом розыска Управления местной полицейской службы в рамках реагирования на сигнал, появившийся в социальных сетях, прoведена проверка. В результате следующие водители, грубо нарушившие ПДД, привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Шестерых граждан примерно от 19 до 35 лет привлекли к административной ответственности:

На гражданина 1998 года рождения , управлявшего автомашиной марки Lexus, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КРКобАП (Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях - прим. ред.);

, управлявшего автомашиной марки Lexus, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КРКобАП На гражданина 1993 года рождения , управлявшего автомашиной марки BMW Х5, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (2-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", ч.1 ст. 601 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" КРКобАП;

, управлявшего автомашиной марки BMW Х5, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (2-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", ч.1 ст. 601 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" КРКобАП; На гражданина 1987 года рождения , управлявшего автомашиной марки Range Rover, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КРКобАП;

, управлявшего автомашиной марки Range Rover, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КРКобАП; На гражданина 1999 года рождения, управлявшего автомашиной марки Toyota Land Cruiser-200, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол) КРКобАП;

управлявшего автомашиной марки Toyota Land Cruiser-200, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол) КРКобАП; На гражданина 2003 года рождения , управлявшего автомашиной марки Hyundai Sonata, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КРКобАП;

, управлявшего автомашиной марки Hyundai Sonata, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (3-протокол), ч.1 ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КРКобАП; На гражданина 1994 года рождения, управлявшего автомашиной марки Lexus-570, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (2-протокол), ч.1 ст. 601 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" КРКобАП.

Напомним, сегодня в Алматы произошла жуткая авария с участием двух автобусов. По предварительной информации, есть погибший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996236-politsiya-almaty-zaderzhala-lihachey-s-videorolika-izvestnogo-blogera/