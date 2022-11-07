Деньги на "черный день" похищали у пожилых алматинцев под видом работников КСК

Подозреваемая. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

В Алматы у пожилых пенсионеров украли сбережения, отложенные на "черный день". Полицейские задержали двоих подозреваемых в краже денежных средств под видом работников КСК, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Несколько преступных эпизодов стражи порядка зафиксировали в Ауэзовском районе города. Одной из пострадавших оказалась 87-летняя пенсионерка.

"К пожилым людям в квартиры злоумышленники проникали обманным путем, представляясь работниками КСК. Пока женщина отвлекала стариков, другой соучастник преступления совершал кражи. Как правило, "незваных гостей" интересовали сбережения пенсионеров, отложенные на "черный день", и скромные украшения", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Он добавил, что как только было зарегистрировано первое аналогичное преступление, в управлении создали специальную следственно-оперативную группу. Стражи порядка изучили почерк подозреваемых, данные с камер видеонаблюдения и задержали их.

В полиции сообщили, что в результате оперативных мероприятий задержаны 34-летний мужчина и 31-летняя женщина. Оба уже имеют судимость за кражу чужого имущества и разбойное нападение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996107-dengi-na-chernyy-den-pohischali-u-pozhilyh-almatintsev-pod-vidom-rabotnikov-ksk/