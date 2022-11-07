Сообщение о выдающем кредиты "экономисте из Франции" рассылают мошенники в Казнете
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В мессенджере WhatsApp среди казахстанцев распространилось сообщение якобы от имени экономиста из Франции, который готов дать в кредит несколько миллионов тенге. Сообщается, что это очередной способ мошенничества, передает StopFake.
Согласно схеме, злоумышленники просят связавшуюся с ними по мессенджеру потенциальную жертву внести вначале некий комиссионный взнос за оформление займа. После этого "кредит" якобы будет выдан.
Однако после внесения жертвой денежного взноса связь с "французским экономистом" внезапно обрывается.
Сообщается, что подобная схема обмана распространена во многих странах. К примеру, в 2019 году число жертв подобного обмана через мессенджеры и соцсети в Сингапуре достигло 692 человек. Сумма ущерба при этом составила 2,2 миллиона долларов.
Ранее в Казахстане опровергли фейк об опасности пересылаемых в WhatsApp картинок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995997-soobschenie-o-vydayuschem-kredity-ekonomiste-iz-frantsii-rassylayut-moshenniki-v-kaznete/