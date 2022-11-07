Подозреваемый пытался скрыться на лодке на Балхаше от полицейских на вертолете (видео)

Погоня. Кадр из видео: polisia.kz

В Карагандинской области на Балхаше полицейские на вертолете последовали за подозреваемым, который передвигался на моторной лодке. Мужчина был задержан. Подробности озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, 3 ноября сотрудники природоохранной полиции совместно с представителями Балхашской рыбной инспекции и ТОО "Саюшкин" проводили ОПМ "Браконьер".

На вертолете они совершали облет промысловых участков озера Балхаш. Вечером в районе поселка Чубар-Тюбек была замечена моторная лодка, человек в которой попытался скрыться.

Правоохранители проследили за ним и уже на берегу задержали 39-летнего подозреваемого в браконьерстве.

Во время осмотра лодки обнаружены 84 кг рыбы и рыболовная сеть длиной 400 метров. Сумма ущерба составила 417 тысяч тенге.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ст.335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995988-podozrevaemyy-pytalsya-skrytsya-na-lodke-na-balhashe-ot-politseyskih-na-vertolete-video/