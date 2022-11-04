11 лет тюрьмы за 11 килограммов наркотиков получили двое астанчан

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал виновными двоих жителей столицы в приобретении и хранении наркотиков в целях сбыта. Каждый из подсудимых получил по 11 лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении А. и Ю. по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Органом расследования А. и Ю. обвинялись в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, наркотических средств в особо крупном размере – 11,4 килограмма, совершенные группой лиц по предварительному сговору", – отметили в суде.

Как было установлено, А. и Ю. действительно сбывали наркотические средства в особо крупном размере из вагончика, который принадлежал Ю. Также, по данным суда, у них был склад для хранения наркотических средств в зоомагазине, хозяином которого был А.

Наркотические средства были изъяты, правоохранители провели экспертизу.

"В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет каждому.

Подсудимые и адвокаты просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вина подсудимых была доказана их собственными показаниями, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

"Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, судом признано наличие у осужденных несовершеннолетних и малолетних детей, раскаяние в содеянном и признание вины.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал опасный рецидив преступлений у Ю.", – объяснили представители суда.

Учитывая все обстоятельства, А. и Ю. были приговорены к 11 годам лишения свободы каждому.

В апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

В Казахстане стало меньше уголовных правонарушений, связанных с наркотиками

В конце октября на сайте Finprom.kz были опубликованы данные по количеству уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что число таких правонарушения сократилась на 8,7%, а количество попавшихся преступников – на 5%.

За январь-сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали 5,7 тыс. уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров.

Две трети всех правонарушений пришлись на незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта: 3,8 тыс. случаев, сразу минус 12,8% за год.

Тем не менее регистрировались и подобные правонарушения с целью сбыта (1,3 тыс. случаев, -2% за год) и случаи культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (283 случая, +14,6%).

В региональном разрезе подобные правонарушения чаще всего регистрировали:

в Астане – 624 случая с начала года (-30%);

в Алматы – 515 случаев (-11,5%);

в Жамбылской области – 503 случая (-14,2%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995828-11-let-tyurmy-za-11-kilogrammov-narkotikov-poluchili-dvoe-astanchan/