Грузчика аэропорта в Актау подозревают в краже золота

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Грузчика аэропорта в Актау подозревают в краже золотых изделий. Среди пострадавших две пассажирки рейсов Актау-Анталья и Актау-Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В Линейный отдел полиции на станции Мангистау обратилась 41-летняя пассажирка рейса Актау-Анталья, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в ее багаже.

Аналогичное заявление поступило от 42-летней жительницы южной столицы, которая, прилетев рейсом Актау-Алматы, уже дома в багаже не нашла свои украшения (серьги и кольцо из желтого и белого золота с бриллиантами).

Общая сумма ущерба составила 930 тыс. тенге.

Золотые изделия. Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 30-летний грузчик аэропорта.

Выяснилось, что подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995787-gruzchika-aeroporta-v-aktau-podozrevayut-v-krazhe-zolota/