Астанчанин по ошибке оставил в банкомате 940 тысяч тенге и лишился их

Банкомат. Иллюстративное фото: pexels.com

Столичная полиция задержала подозреваемую в присвоении чужих денег в крупном размере. Потерпевшим оказался мужчина, по ошибке оставивший свои деньги в банкомате, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, астанчанин пришел к одному из городских банкоматов, внес в терминал крупную сумму денег. Однако в системе что-то пошло не так и часть денег - 940 тысяч тенге - не была зачислена.

Не заметив этого, мужчина поспешил к своей машине за другими наличными, оставив почти миллион тенге внутри терминала. На это, по версии полиции, обратила внимание 36-летняя подозреваемая, ожидавшая своей очереди - предполагается, что она вытащила деньги из терминала и незаметно положила их к себе.

Вскоре она была задержана сотрудниками криминальной полиции УП района "Есиль". Подозреваемая дала признательные показания. Также, по ее словам, она воспользовалась частью денег, чтобы закрыть действующий кредит.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995617-astanchanin-po-oshibke-ostavil-v-bankomate-940-tysyach-tenge-i-lishilsya-ih/