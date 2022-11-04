Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Неприятный инцидент случился у свекрови с невесткой в Жамбылской области. 23-летнюю девушку подозревают в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве рассказали, что 26 октября в полицию обратилась 57-летняя сельчанка. По словам женщины, на ее имя через приложение незаконно оформили кредит на сумму 750 тыс. тенге. Узнала она об этом, когда позвонили из банка и сообщили о просрочке платежа.

При этом заявительница отметила, что ранее брала кредит на сумму 100 тыс. тенге, но исправно исполняла все свои обязательства.

Стражи порядка в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнюю девушку. Подозреваемая оказалась невесткой пострадавшей. Она полностью признала свою вину.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995741-nepriyatnyy-intsident-sluchilsya-u-svekrovi-s-nevestkoy-v-zhambylskoy-oblasti/