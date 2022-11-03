Руководителя детсадов осудили за присвоение миллионов в Шымкенте

Женщина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Руководителя детских садов осудили в Шымкенте за присвоение миллионов тенге путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что приписки осуществлялись на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 годы.

"Таким образом она незаконно присвоила бюджетные денежные средства на общую сумму 19,3 млн тенге, предусмотренные программой "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания", - отметили в АФМ РК.

Досудебное расследование в отношении руководителя трех детских садов в Шымкенте завершено. Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Как отметили в агентстве, причиненный ущерб государству в размере 19,3 млн тенге был возмещен полностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995616-rukovoditelya-detsadov-osudili-za-prisvoenie-millionov-v-shymkente/