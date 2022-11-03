"Побежала в банки и набрала кредитов": павлодарка лишилась 19 млн тенге

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

После увиденной в Instagram рекламы жительница Павлодара побежала в банки и оформила кредиты на 19 млн тенге. Деньги она перевела неизвестным в надежде на доход, но осталась ни с чем, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Случай с павлодаркой произошел в конце мая текущего года. Женщина увидела в Instagram рекламу о выгодных инвестициях.

Пройдя по ссылке в Telegram, ей написали сообщение неизвестные, которые рассказали о плюсах вложений.

Через некоторое время ей позвонил "менеджер" и пояснил, что необходимо скачать приложение, пройти регистрацию и внести деньги.

"После телефонного разговора павлодарка побежала в банки и оформила кредиты на 19 млн тенге, которые перевела через приложение", - отметили в пресс-службе ДП региона.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995543-pobezhala-v-banki-i-nabrala-kreditov-pavlodarka-lishilas-19-mln-tenge/