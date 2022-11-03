"Побежала в банки и набрала кредитов": павлодарка лишилась 19 млн тенге
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После увиденной в Instagram рекламы жительница Павлодара побежала в банки и оформила кредиты на 19 млн тенге. Деньги она перевела неизвестным в надежде на доход, но осталась ни с чем, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Случай с павлодаркой произошел в конце мая текущего года. Женщина увидела в Instagram рекламу о выгодных инвестициях.
Пройдя по ссылке в Telegram, ей написали сообщение неизвестные, которые рассказали о плюсах вложений.
Через некоторое время ей позвонил "менеджер" и пояснил, что необходимо скачать приложение, пройти регистрацию и внести деньги.
"После телефонного разговора павлодарка побежала в банки и оформила кредиты на 19 млн тенге, которые перевела через приложение", - отметили в пресс-службе ДП региона.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание подозреваемых.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995543-pobezhala-v-banki-i-nabrala-kreditov-pavlodarka-lishilas-19-mln-tenge/